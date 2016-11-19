Арабская коалиция объявила перемирие в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. После недавней волны ожесточенных боев в Йемене арабская военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о прекращении огня. Режим перемирия вводится в субботу, 19 ноября, с 12:00 по местному времени, передает УНН со ссылкой на SPA.
Прекращение огня ввели сроком на два дня. Оно может быть продолжено в том случае, если повстанцы-хуситы также прекратят огонь и не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи в осажденные города. Об этом речь идёт в заявлении коалиции, изложенной на сайте саудовского информационного агентства "SPA".
Как сообщал УНН, соглашение о перемирии в Йемене может быть признано уже завтра.