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15 марта, 19:03 • 108155 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147191 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125898 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119260 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106171 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102079 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95450 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126069 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Арабская коалиция объявила перемирие в Йемене

Арабская коалиция объявила перемирие в Йемене

Киев • УНН

 • 8183 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. После недавней волны ожесточенных боев в Йемене арабская военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о прекращении огня. Режим перемирия вводится в субботу, 19 ноября, с 12:00 по местному времени, передает УНН со ссылкой на SPA.

Прекращение огня ввели  сроком на два дня. Оно может быть продолжено  в том случае, если повстанцы-хуситы также прекратят огонь и не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи в осажденные города. Об этом речь идёт в заявлении коалиции, изложенной на сайте саудовского информационного агентства "SPA".

Как сообщал УНН, соглашение о перемирии в Йемене может быть признано уже завтра.

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