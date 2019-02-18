Апеляцію по полонених моряках перенесли через проблеми перекладу на українську
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Москві завершилося апеляційне засідання над п'ятьма полоненими українськими моряками, яке знялося з справи через проблеми з перекладом документів на українську мову. Про це повідомив адвокат з групи захисту укранцев Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Сьогодні суд повинен був розглянути апеляцію Віктора Беспальченко, Владислава Костишина, Володимира Лісового та Володимира Варімеза.
"Лефортовський районним судом Москви не був належним чином і вчасно виготовлений переклад на українську мову постанови про продовження строків тримання під вартою. Справа буде направлено в Лефортовський суд для усунення недоліків і вручення перекладу постанови військовополоненим", - написав адвокат.
Дата наступного засідання п'ятої четвірки військовополонених стане відома пізніше.
Нагадаємо, 13 лютого суд Москви визнав законним арешт чотирьох укранських моряків до 24 квітня.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.