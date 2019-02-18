Апелляцию по пленным морякам перенесли из-за проблем перевода на украинский

Сегодня суд должен был рассмотреть апелляцию Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового и Владимира Варимеза.

"Лефортовским районным судом Москвы не был должным образом и вовремя изготовлен перевод на украинский язык постановления о продлении сроков содержания под стражей. Дело будет направлено в Лефортовский суд для устранения недостатков и вручения перевода постановления военнопленным", - написал адвокат.

Дата следующего заседания пятой четверки военнопленных станет известна позднее.

Напомним, 13 февраля суд Москвы признал законным арест четверых укранских моряков до 24 апреля.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.