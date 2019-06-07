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АП: повернених з Грузії дітей сьогодні відправлять на Хмельниччину

АП: повернених з Грузії дітей сьогодні відправлять на Хмельниччину

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. За влаштування 10 повернених з Грузії дітей з родини Сусляків відповідають органи опіки, сьогодні неповнолітніх відправлять до Хмельницької області. Про це УНН повідомили у прес-службі Адміністрації Президента.

"Питання влаштування дітей вирішуватиметься органами опіки одразу після їхнього повернення додому. До Хмельницької області діти від’їжджають сьогодні вранці", - вказали в АП.

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який супроводжував 10 дітей в Україну, наголосив, що діти з родини Сусляків мають проживати з бабусями в одній сім’ї, щоб вони не почувалися розділеними.

"Наше завдання об’єднати їх у родині та надавати реабілітацію. Бо діти у важкому психічному стані, а їхній фізичний стан треба перевіряти", – підкреслив уповноважений Президента.

Нагадаємо, десять дітей арештованої в Грузії українки повернулись додому.

В АП нагадали, що Юлію та Юрія Сусляків підозрюють у торгівлі дітьми. Жінку затримали у Грузії, коли вона з десятьма нащадками хотіла виїхати до окупованої Росією Абхазії.

Дитячий Омбудсмен заявив, що поверненим з Грузії дітям потрібна реабілітація.

Українські Національні Новини

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