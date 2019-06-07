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АП: возвращенных из Грузии детей сегодня отправят в Хмельницкую область

АП: возвращенных из Грузии детей сегодня отправят в Хмельницкую область

Киев  •  УНН

 • 10034 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. За устройство 10 возвращенных из Грузии детей из семьи Сусляков отвечают органы опеки, сегодня несовершеннолетних отправят в Хмельницкую область. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Администрации Президента.

"Вопрос устройства детей решаться органами опеки сразу после их возвращения домой. В Хмельницкую область дети уезжают сегодня утром", - указали в АП.

Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, который сопровождал 10 детей в Украину, отметил, что дети из семьи Сусляков должны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными.

"Наша задача объединить их в семье и предоставлять реабилитацию. Потому что дети в тяжелом психическом состоянии, а их физическое состояние надо проверять", - подчеркнул уполномоченный Президента.

Напомним, десять детей арестованной в Грузии украинки вернулись домой.

В АП напомнили, что Юлию и Юрия Сусляков подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью детьми хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.

Детский Омбудсмен заявил, что возвращенным из Грузии детям нужна реабилитация.

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