AP: очікується, що підозрюваний у витоку інформації з Пентагону Тейшейра визнає себе винним у суді

Джек Тейшейра, член ВПС Національної гвардії США у штаті Массачусетс, обвинувачений у розголошенні суворо секретних військових документів про війну росії проти України та інших секретів американської національної безпеки, як очікується, визнає себе винним у понеділок у федеральному суді, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

22-річний чоловік має постати перед федеральним судом Бостона на слуханнях щодо визнання провини майже через рік після того, як він був заарештований у справі, пов'язаній із найзначнішим витоком інформації про національну безпеку за останні роки.

Тейшейра з Норт-Дайтона, штат Массачусетс, перебуває за ґратами з моменту свого квітневого арешту у справі, що викликало тривогу з приводу здатності Америки захистити свої секрети, що найбільш ретельно охороняються, і змусило адміністрацію Байдена щосили намагатися стримати дипломатичні та військові наслідки.

Витік змусив Пентагон посилити контроль над захистом секретної інформації, а ВПС наклали дисциплінарні стягнення на 15 співробітників, оскільки їх генеральний інспектор виявив минулого року, що кілька чиновників навмисно не вжили необхідних заходів у зв'язку з підозрілою поведінкою Тейшейри.

Раніше Тейшейра не визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення в умисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону відповідно до американського закону про шпигунство. Кожне із обвинувачень карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Минулого року суддя ухвалив рішення про те, щоб Тейшейра залишався за ґратами, поки чекає на суд, після того, як прокуратура виявила, що він раніше був схильний до агресивної риторики, і попередила, що противники США, які можуть бути зацікавлені у витягуванні з Тейшейри інформації, можуть допомогти йому втекти.

Тейшейра залишається у ВПС Національної гвардії без оплати праці, повідомили у ВПС.

Ні прокурори, ні адвокати захисту не надали додаткових подробиць щодо угоди Тейшейри про визнання вини, вказує видання.

Доповнення

Тейшейра входив до складу 102-го розвідувального підрозділу на авіабазі Національної гвардії США Отіс у Массачусетсі, коли влада заявила, що він незаконно збирав військові секрети і ділився ними з іншими користувачами в Discord, соціальній мережі, популярній серед людей, які грають в онлайн-ігри. Тейшейра працював "фахівцем з кібертранспортних систем", тобто, по суті, ІТ-фахівцем, який відповідає за військові мережі зв'язку.

Влада заявила, що він спочатку надрукував секретні документи, до яких отримав доступ, а потім почав ділитися фотографіями файлів з позначками "Таємно" та "Цілком таємно". Витік оприлюднив світу секретні оцінки війни росії в Україні, можливостей та геополітичних інтересів інших країн, а також інших питань національної безпеки, зазначає видання.