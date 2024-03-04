AP: ожидается, что подозреваемый в утечке информации из Пентагона Тейшейра признает себя виновным в суде

Джек Тейшейра, член ВВС Национальной гвардии США в штате Массачусетс, обвиняемый в разглашении строго секретных военных документов о войне россии против Украины и других секретов американской национальной безопасности, как ожидается, признает себя виновным в понедельник в федеральном суде, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

22-летний мужчина должен предстать перед федеральным судом Бостона на слушаниях по признанию вины почти через год после того, как он был арестован по делу, связанному с самой значительной утечкой информации о национальной безопасности за последние годы.

Тейшейра из Норт-Дайтона, штат Массачусетс, находится за решеткой с момента своего апрельского ареста по делу, вызвавшему тревогу по поводу способности Америки защитить свои наиболее тщательно охраняемые секреты и заставившему администрацию Байдена изо всех сил пытаться сдержать дипломатические и военные последствия.

Утечка заставила Пентагон усилить контроль над защитой секретной информации, а ВВС наложили дисциплинарные взыскания на 15 сотрудников, поскольку их генеральный инспектор обнаружил в прошлом году, что несколько чиновников намеренно не приняли необходимые меры в связи с подозрительным поведением Тейшейры.

Ранее Тейшейра не признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне в соответствии с американским законом о шпионаже. Каждое из обвинений наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

В прошлом году судья принял решение о том, чтобы Тейшейра оставался за решеткой, пока ждет суда, после того, как прокуратура обнаружила, что он ранее был склонен к агрессивной риторике, и предупредила, что противники США, которые могут быть заинтересованы в извлечении из Тейшейры информации, могут помочь ему сбежать.

Тейшейра остается в ВВС Национальной гвардии без оплаты труда, сообщили в ВВС.

Ни прокуроры, ни адвокаты защиты не предоставили дополнительных подробностей относительно соглашения Тейшейры о признании вины, указывает издание.

Дополнение

Тейшейра входил в состав 102-го разведывательного подразделения на авиабазе Национальной гвардии США Отис в Массачусетсе, когда власти заявили, что он незаконно собирал военные секреты и делился ими с другими пользователями в Discord, социальной сети, популярной среди людей, играющих в онлайн-игры. Тейшейра работал "специалистом по кибертранспортным системам", то есть, по сути, ИТ-специалистом, отвечающим за военные сети связи.

Власти заявили, что он сначала напечатал секретные документы, к которым получил доступ, а затем начал делиться фотографиями файлов с пометками "Секретно" и "Совершенно секретно". Утечка обнародовал миру секретные оценки войны россии в Украине, возможностей и геополитических интересов других стран, а также других вопросов национальной безопасности, отмечает издание.