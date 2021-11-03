Антивакцинаторський дух дуже швидко зникає в реанімації - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відреагував на сьогоднішній марш проти вакцинації в Києві та заявив, що антивакцинаторський дух дуже швидко зникає в реанімації. Про це він заяви під час брифінгу, передає УНН.
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“Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися — це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які на жаль, втратили своїх рідних через ковід. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз”, — сказав Ляшко.
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Він закликав не вірити фейкам.
“Не слухайте порад у соцмережах, користуйтесь лише перевіреною інформацією на сторінках Міністерства охорони здоров’я, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я”, — додав Ляшко.
Доповнення
У Києві на площі біля Верховної Ради проходить марш за права або так званий марш “антивакцинаторів”.
Окрім того, учасники маршу “антивакцинаторів” перекрили рух під Верховною Радою на вулиці Михайла Грушевського.
З 1 листопада Київ увійшов до “червоної” зони карантину.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що за оцінками і прогнозами фахівців, локдаун у Києві може тривати щонайменше протягом місяця. А пік чергової хвилі захворюваності на коронавірус у столиці — ще попереду.
Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 15 областей України (Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області) та місто Київ.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.
У “червоних” зонах діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у місті Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.
Загалом в Україні зафіксовано вже 2,97 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 листопада, — понад 23 тисячі, зростання проти показника днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу — 720.