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Локдаун у Києві триватиме не менше місяця, піку захворюваності ми ще не досягли - Кличко

Київ • УНН

 • 29844 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. За оцінками і прогнозами фахівців, локдаун у Києві може тривати щонайменше протягом місяця. А пік чергової хвилі захворюваності на коронавірус у столиці – ще попереду. Про це в ефірі ток-шоу Володимира Полуєва та Анни Степанець "Чергові по країні" повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Локдаун у Києві триватиме не менше місяця, піку захворюваності ми ще не досягли - Кличко

Деталі

“Все залежить від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок у лікарнях. Але попередньо фахівці говорять, що дуже складний період може тривати щонайменше протягом місяця, — сказав мер столиці. — Але, якщо через два-три тижнів ми побачимо, що захворюваність піде на спад, якщо ми підійдемо до критеріїв „помаранчевої“ зони, відповідно до цього комісія з надзвичайних ситуацій міста буде ухвалювати рішення про послаблення деяких обмежень. На сьогодні, на жаль, такої тенденції поки немає. І піку захворюваності, як зазначають фахівці, вірусологи, лікарі, ми що не досягли. Тому, ще раз звертаюсь до всіх: будьте обережними, дотримуйтесь ключових правил безпеки і вакцинуйтеся!” — наголосив Кличко.

Він також зазначив, що основний тягар у боротьбі з черговою хвилею вірусу — знову на місцевій владі.

Додамо

“Ми забезпечуємо лікарні необхідним обладнанням, медикаментами, виплачуємо надбавки медикам. Сьогодні в Києві підготовлені понад 6 тисяч ліжок. І ми продовжуємо збільшувати їх кількість. Лікарні заповнені на 70 відсотків, ліжок з киснем заповнено майже 80%, — повідомив Кличко. — Кисень у місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його постачання. Тобто, з киснем проблем, наразі, немає. Але, тим не менш, загроза, що в разі збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, я не виключаю, що можуть бути проблеми. Поки що ситуація складна, але стабільна і контрольована. Головне — аби не сталося інфекційного вибуху, коли кількість хворих перевищуватиме кількість ліжок в лікарнях. Це може призвести до колапсу медичної системи”, — підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що сьогодні 99% госпіталізованих з важким перебігом хвороби у столичних медзакладах — невакциновані пацієнти.

“Реанімації в лікарнях столиці вже майже заповнені. Місця ще є, але ми підходимо до критичної межі”, — наголосив Віталій Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Червона” зона в Києві: вже складено понад 40 протоколів через порушення карантину

Нагадаємо

У столиці протягом минулої доби виявили 495 хворих на коронавірус, 39 людей померли.

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