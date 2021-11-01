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У Києві за добу від COVID-19 померло 39 людей, захворіло близько пів тисячі

Київ • УНН

 • 21317 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 495 хворих на коронавірус, 39 людей померли. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

У Києві за добу від COVID-19 померло 39 людей, захворіло близько пів тисячі

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 276 жінок віком від 18 до 94 років, 198 чоловіків віком від 18 до 93 років, 13 дівчаток віком від 2 днів до 17 років і 8 хлопчиків віком від 5 до 17 років. 

До лікарень столиці госпіталізували 88 хворих на коронавірус, а також 235 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 246 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Оболонському (122), Дніпровському (115) та Святошинському (88).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 6208 осіб. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 259 797. Подолало вірус 229 446 жителів столиці.

Нагадаємо

Сьогодні, 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину.

Працювати можна буде лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:

  • заклади харчування
  • готелі
  • установи соціального захисту
  • спортзали та фітнес-центри
  • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
  • проводити масові заходи
  • торговельно-розважальні центри

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Також із 1 листопада в Києві всі школи перевели на дистанційне навчання.

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