В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 39 человек, заболело около полтысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 495 больных коронавирусом, 39 человек скончались. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 276 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 198 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 13 девочек в возрасте от 2 дней до 17 лет и 8 мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 88 больных коронавирусом, а также 235 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровело за прошедшие сутки 246 человек.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в таких районах: Оболонском (122), Днепровском (115) и Святошинском (88).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 6208 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 259 797. Преодолело вирус 229 446 жителей столицы.
Напомним
Сегодня, 1 ноября, Киев вошел в "красную" зону карантина.
Работать можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПы, Управление труда и соцзащиты, Управление пенсионного фонда
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- проводить массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
Также с 1 ноября в Киеве все школы перевели на дистанционное обучение.