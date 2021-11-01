Локдаун в Киеве продлится не менее месяца, пика заболеваемости мы еще не достигли - Кличко

Детали

“Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может длиться минимум в течение месяца, - сказал мэр столицы. - Но, если через две-три недели мы увидим, что заболеваемость пойдет на спад, если мы подойдем к критериям “оранжевой" зоны, в соответствии с этим комиссия по чрезвычайным ситуациям города будет принимать решение об ослаблении некоторых ограничений. На сегодня, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли. Поэтому, еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожными, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь!" - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что основное бремя в борьбе с очередной волной вируса — снова на местной власти.

Добавим

“Мы обеспечиваем больницы необходимым оборудованием, медикаментами, выплачиваем надбавки медикам. Сегодня в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. И мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70 процентов, коек с кислородом заполнено почти 80%, — сообщил Кличко. Мы заключили предварительно договоры с различными предприятиями на его поставку. То есть, с кислородом проблем, сейчас, нет. Но, тем не менее, угроза, что в случае увеличения количества больных, которые нуждаются в кислородной поддержке, я не исключаю, что могут быть проблемы. Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное - чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы”, — подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что сегодня 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни в столичных медучреждениях — вакцинированные пациенты.

“Реанимации в больницах столицы уже почти заполнены. Места еще есть, но мы подходим к критической черте”, — подчеркнул Виталий Кличко.

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Напомним

В столице за прошедшие сутки обнаружили 495 больных коронавирусом, 39 человек скончались.