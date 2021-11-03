Марш "антивакцинаторів": учасники мітингу перекрили рух під Радою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Учасники маршу “антивакцинаторів” перекрили рух під Верховною Радою на вулиці Михайла Грушевського. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані патрульної поліції Києва.
Цитата:
“Рух вулицею Михайла Грушевського перекрито, у зв’язку з проведенням мітингу”, — йдеться в повідомленні.
За даними Київпастрансу, було змінено рух автобусів № 24, 55, 62 та тролейбусів №38 по вулиці Грушевського біля Кабміну та станції метро "Арсенальна" - вулиці Мазепи з причини перекриття руху мітингуючими. На місце викликали поліцію.
Що було раніше
З ранку 3 листопада у Києві біля Верховної Ради триває так званий марш “антивакцинаторів”.
При цьому з 1 листопада Київ увійшов до “червоної” зони карантину.
Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 15 областей України (Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області) та місто Київ.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
-
- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
-
- проведення масових заходів.
-
У “червоних” зонах діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. Так, обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.