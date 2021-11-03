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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Марш "антивакцинаторів": учасники мітингу перекрили рух під Радою

Київ • УНН

 • 28530 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Учасники маршу “антивакцинаторів” перекрили рух під Верховною Радою на вулиці Михайла Грушевського. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані патрульної поліції Києва.

Марш "антивакцинаторів": учасники мітингу перекрили рух під Радою

Цитата:

“Рух вулицею Михайла Грушевського перекрито, у зв’язку з проведенням мітингу”, — йдеться в повідомленні.

За даними Київпастрансу, було змінено рух автобусів № 24, 55, 62 та тролейбусів №38 по вулиці Грушевського біля Кабміну та станції метро "Арсенальна" - вулиці Мазепи з причини перекриття руху мітингуючими. На місце викликали поліцію.

Що було раніше

З ранку 3 листопада у Києві біля Верховної Ради триває так званий марш “антивакцинаторів”.

При цьому з 1 листопада Київ увійшов до “червоної” зони карантину.

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 15 областей України (Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області) та місто Київ.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
  • проведення масових заходів.

У “червоних” зонах діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. Так, обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

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