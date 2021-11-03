У Києві проходить марш "антивакцинаторів"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві на площі біля Верховної Ради сьогодні розпочався марш за права або так званий марш “антивакцинаторів”, передає кореспондент УНН.
Деталі
Акція розпочалась о 8 ранку. Більшість учасників акції без масок.
Основні вимоги — це скасування карантинних правил, заборона примусової медицини, права людей та примусової вакцинації від COVID-19.
Доповнення
З 1 листопада Київ увійшов до “червоної” зони карантину. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що за оцінками і прогнозами фахівців, локдаун у Києві може тривати щонайменше протягом місяця. А пік чергової хвилі захворюваності на коронавірус у столиці — ще попереду.
Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 15 областей України (Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області) та місто Київ.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.
У "червоних" зонах діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у місті Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.
Загалом в Україні зафіксовано вже 2,97 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 листопада, — понад 23 тисячі, зростання проти показника днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу — 720.