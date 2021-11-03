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В Киеве проходит марш "антивакцинаторов"

Киев • УНН

 • 38348 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве на площади возле Верховной Рады сегодня начался марш за права или так называемый марш “антивакцинаторов”, передает корреспондент УНН.

В Киеве проходит марш "антивакцинаторов"

Детали

Акция началась в 8 утра. Большинство участников акции без масок.

Основные требования — это отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины, права людей и принудительной вакцинации от COVID-19.

Дополнение

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что по оценкам и прогнозам специалистов, локдаун в Киеве может продолжаться по меньшей мере в течение месяца. А пик очередной волны заболеваемости на коронавирус в столице — еще впереди.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 15 областей Украины (Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области) и город Киев.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

В "красных" зонах действуют ослабления карантинных ограничений для непривитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

Всего в Украине зафиксировано уже 2,97 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 ноября, — более 23 тысяч, рост по сравнению с показателем днем ранее. Высокий показатель летальных исходов за сутки - 720.

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