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Марш "антивакцинаторов": участники митинга перекрыли движение под Радой

Киев • УНН

 • 28530 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Участники марша "антивакцинаторов" перекрыли движение под Верховной Радой на улице Михаила Грушевского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные патрульной полиции Киева.

Марш "антивакцинаторов": участники митинга перекрыли движение под Радой

Цитата:

“Движение по улице Михаила Грушевского перекрыто, в связи с проведением митинга”, — говорится в сообщении.

По данным Киевпасстранса, было изменено движение автобусов № 24, 55, 62 и троллейбусов №38 по улице Грушевского возле Кабмина и станции метро "Арсенальная" - улице Мазепы по причине перекрытия движения митингующими. На место вызывали полицию.

Что было ранее

С утра 3 ноября в Киеве возле Верховной Рады проходит так называемый марш “антивакцинаторов”.

При этом с 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 15 областей Украины (Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области) и город Киев.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • проведение массовых мероприятий.

В “красных” зонах действуют ослабления карантинных ограничений для непривитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. Так, ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

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