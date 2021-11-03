Марш "антивакцинаторов": участники митинга перекрыли движение под Радой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Участники марша "антивакцинаторов" перекрыли движение под Верховной Радой на улице Михаила Грушевского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные патрульной полиции Киева.
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“Движение по улице Михаила Грушевского перекрыто, в связи с проведением митинга”, — говорится в сообщении.
По данным Киевпасстранса, было изменено движение автобусов № 24, 55, 62 и троллейбусов №38 по улице Грушевского возле Кабмина и станции метро "Арсенальная" - улице Мазепы по причине перекрытия движения митингующими. На место вызывали полицию.
Что было ранее
С утра 3 ноября в Киеве возле Верховной Рады проходит так называемый марш “антивакцинаторов”.
При этом с 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина.
Сейчас в “красной” зоне уже находятся 15 областей Украины (Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области) и город Киев.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
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- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
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- проведение массовых мероприятий.
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В “красных” зонах действуют ослабления карантинных ограничений для непривитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. Так, ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.