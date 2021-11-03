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Антивакцинаторский дух очень быстро исчезает в реанимации - Ляшко

Киев • УНН

 • 24407 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отреагировал на сегодняшний марш против вакцинации в Киеве и заявил, что антивакцинаторский дух очень быстро исчезает в реанимации. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

Антивакцинаторский дух очень быстро исчезает в реанимации - Ляшко

Цитата

“Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться — это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас”, — сказал Ляшко.

Детали

Он призвал не верить фейкам.

“Не слушайте советов в соцсетях, пользуйтесь только проверенной информацией на страницах Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья”, — добавил Ляшко.

Дополнения

В Киеве на площади у Верховной Рады проходит марш за права или так называемый марш “антивакцинаторов”.

Кроме того, участники марша “антивакцинаторов” перекрыли движение под Верховной Радой на улице Михаила Грушевского.

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что по оценкам и прогнозам специалистов, локдаун в Киеве может продолжаться как минимум в течение месяца. А пик очередной волны заболеваемости на коронавирус в столице — еще впереди.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 15 областей Украины (Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области) и город Киев.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • Работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • Проведении массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

В “красных” зонах действуют ослабление карантинных ограничений для непривитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрированно в городе Киев (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

Всего в Украине зафиксировано уже 2,97 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 ноября, — более 23 тысяч, рост по сравнению с показателем днем ранее. Высокий показатель летальных исходов за сутки-720.

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