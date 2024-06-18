Андрій Єрмак обговорив із радником президента ПАР підсумки Саміту миру
Київ • УНН
Андрій Єрмак обговорив результати Саміту миру з радником з національної безпеки ПАР Сідні Муфамаді, подякувавши за участь ПАР і висловивши сподівання, що до Спільного комюніке про основи миру приєднається більше країн.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Співрозмовники обговорили результати інавгураційного Саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Про це повідомили в Офісі президента України, передає УНН.
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Андрій Єрмак подякував за участь ПАР у Саміті та внесок цієї країни у пошук шляхів досягнення справедливого миру. Він висловив переконання, що Південно-Африканська Республіка поділяє принципи миру, викладені у Спільному комюніке про основи миру, і що найближчим часом до нього приєднається ще більша кількість держав.
Єрмак розповів про плани проведення низки тематичних конференцій на рівні міністрів та експертів, присвячених усім пунктам Української формули миру, що сприятиме приєднанню до Спільного комюніке ще більшої кількості країн.
Сторони також обговорили можливість залучення ПАР до реалізації спільних ініціатив у питанні забезпечення глобальної продовольчої безпеки.
Андрій Єрмак і Сідні Муфамаді узгодили подальший план контактів на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою.
Нагадаємо
На Саміті миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський і президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса провели розмову.
Сиріла Рамафосу переобрали президентом ПАР15.06.24, 02:44 • 34332 перегляди