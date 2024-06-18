Андрей Ермак обсудил с советником президента ЮАР итоги Саммита мира
Киев • УНН
Андрей Ермак обсудил результаты Саммита мира с советником по национальной безопасности ЮАР Сидни Муфамади, поблагодарив за участие ЮАР и выразив надежду, что к Совместному коммюнике об основах мира присоединится больше стран.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Собеседники обсудили результаты инаугурационного Саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.
Детали
Андрей Ермак поблагодарил за участие ЮАР в Саммите и вклад этой страны в поиск путей достижения справедливого мира. Он выразил убеждение, что Южно-Африканская Республика разделяет принципы мира, изложенные в Совместном коммюнике об основах мира, и что в ближайшее время к нему присоединится еще большее количество государств.
Ермак рассказал о планах проведения ряда тематических конференций на уровне министров и экспертов, посвященных всем пунктам Украинской формулы мира, что будет способствовать присоединению к Совместному коммюнике еще большего количества стран.
Стороны также обсудили возможность привлечения ЮАР к реализации совместных инициатив в вопросе обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Андрей Ермак и Сидни Муфамади согласовали дальнейший план контактов на высшем уровне между Украиной и Южно-Африканской Республикой.
Напомним,
На Саммите мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провели разговор.
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