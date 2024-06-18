Андрей Ермак обсудил с советником президента ЮАР итоги Саммита мира

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Собеседники обсудили результаты инаугурационного Саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Андрей Ермак поблагодарил за участие ЮАР в Саммите и вклад этой страны в поиск путей достижения справедливого мира. Он выразил убеждение, что Южно-Африканская Республика разделяет принципы мира, изложенные в Совместном коммюнике об основах мира, и что в ближайшее время к нему присоединится еще большее количество государств.

Ермак рассказал о планах проведения ряда тематических конференций на уровне министров и экспертов, посвященных всем пунктам Украинской формулы мира, что будет способствовать присоединению к Совместному коммюнике еще большего количества стран.

Стороны также обсудили возможность привлечения ЮАР к реализации совместных инициатив в вопросе обеспечения глобальной продовольственной безопасности. говорится в сообщении

Андрей Ермак и Сидни Муфамади согласовали дальнейший план контактов на высшем уровне между Украиной и Южно-Африканской Республикой.

Напомним,

На Саммите мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провели разговор.

Сирила Рамафосу переизбрали президентом ЮАР