Сирила Рамафосу переизбрали президентом ЮАР

Сирил Рамафоса был переизбран президентом ЮАР через несколько часов после того, как его Африканский национальный конгресс согласовал соглашение о разделе власти с оппозиционными партиями. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Рамафоса набрал 283 голоса, а лидер "Борцов за экономическую свободу" Джулиус Малема - 44.

Партии "Демократический альянс" и "Партия свободы Инкаты" поддержали кандидатуру Рамафосы на следующий срок. В обмен на это они получат посты в кабинете министров и ключевые должности в законодательном органе.

Это исторический момент в жизни нашей страны, который требует, чтобы мы работали и действовали вместе, чтобы укрепить нашу конституционную демократию и верховенство права и построить Южную Африку для всех ее людей сказал Рамафоса после избрания.

Дополнение

Заместителем спикера парламента ЮАР стала Аннели Лотрие из "Демократического альянса".

Должности в кабинете министров и законодательных органах будут распределены в основном пропорционально доле мест в партиях, хотя назначения еще не обсуждались.

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