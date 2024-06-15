Сирила Рамафосу переизбрали президентом ЮАР
Киев • УНН
Сирил Рамафоса был переизбран президентом ЮАР после того, как Африканский национальный конгресс согласился на соглашение о разделе власти с оппозиционными партиями.
Сирил Рамафоса был переизбран президентом ЮАР через несколько часов после того, как его Африканский национальный конгресс согласовал соглашение о разделе власти с оппозиционными партиями. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Рамафоса набрал 283 голоса, а лидер "Борцов за экономическую свободу" Джулиус Малема - 44.
Партии "Демократический альянс" и "Партия свободы Инкаты" поддержали кандидатуру Рамафосы на следующий срок. В обмен на это они получат посты в кабинете министров и ключевые должности в законодательном органе.
Это исторический момент в жизни нашей страны, который требует, чтобы мы работали и действовали вместе, чтобы укрепить нашу конституционную демократию и верховенство права и построить Южную Африку для всех ее людей
Дополнение
Заместителем спикера парламента ЮАР стала Аннели Лотрие из "Демократического альянса".
Должности в кабинете министров и законодательных органах будут распределены в основном пропорционально доле мест в партиях, хотя назначения еще не обсуждались.
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