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Сиріла Рамафосу переобрали президентом ПАР

Сиріла Рамафосу переобрали президентом ПАР

Київ • УНН

 • 34331 перегляди

Сиріл Рамафоса був переобраний президентом ПАР після того, як Африканський національний конгрес погодився на угоду про розподіл влади з опозиційними партіями.

Сиріл Рамафоса був переобраний президентом ПАР через кілька годин після того, як його Африканський національний конгрес погодив угоду про розподіл влади з опозиційними партіями. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Рамафоса набрав 283 голоси, а лідер "Борців за економічну свободу" Джуліус Малема - 44.

Партії "Демократичний альянс" і "Партія свободи Інкати" підтримали кандидатуру Рамафоси на наступний термін. В обмін на це вони отримають пости в кабінеті міністрів і ключові посади в законодавчому органі.

Це історичний момент у житті нашої країни, який вимагає, щоб ми працювали та діяли разом, щоб зміцнити нашу конституційну демократію та верховенство права та побудувати Південну Африку для всіх її людей

сказав Рамафоса після обрання. 

Доповнення

Заступником спікеру парламенту ПАР стала Аннелі Лотріє з "Демократичного альянсу".

Посади в кабінеті міністрів і законодавчих органах будуть розподілені в основному пропорційно долі місць у партіях, хоча призначення ще не обговорювалися.

Лубінець запропонував ПАР стати посередником для повернення всіх українців додому03.04.24, 13:18 • 21128 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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