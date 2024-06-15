Сиріла Рамафосу переобрали президентом ПАР

Сиріл Рамафоса був переобраний президентом ПАР через кілька годин після того, як його Африканський національний конгрес погодив угоду про розподіл влади з опозиційними партіями. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Рамафоса набрав 283 голоси, а лідер "Борців за економічну свободу" Джуліус Малема - 44.

Партії "Демократичний альянс" і "Партія свободи Інкати" підтримали кандидатуру Рамафоси на наступний термін. В обмін на це вони отримають пости в кабінеті міністрів і ключові посади в законодавчому органі.

Це історичний момент у житті нашої країни, який вимагає, щоб ми працювали та діяли разом, щоб зміцнити нашу конституційну демократію та верховенство права та побудувати Південну Африку для всіх її людей