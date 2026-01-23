Андрій Ярмоленко розповів, коли повісить бутси на цвях, та ошелешив заявою про одного зі своїх тренерів

$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 2290 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 9212 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 24441 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 14279 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 16969 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 25219 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 61583 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 32902 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31044 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29248 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 32204 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 33795 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 79384 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 45762 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 32294 перегляди
Публікації
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 24277 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 61499 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 59898 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 62830 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 73353 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Блогери
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 10616 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 11063 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 31899 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 47587 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 42555 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
MIM-104 Patriot

Андрій Ярмоленко розповів, коли повісить бутси на цвях, та ошелешив заявою про одного зі своїх тренерів

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Андрій Ярмоленко заявив, що цей сезон, ймовірно, стане для нього останнім у кар'єрі. Футболіст також висловився про свого тренера, назвавши його найгіршим у житті, але потім додав, що це був жарт.

Андрій Ярмоленко розповів, коли повісить бутси на цвях, та ошелешив заявою про одного зі своїх тренерів

Легендарний півзахисник київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко розставив всі крапки над "і" та відверто зізнався, чи гратиме він за киян наступного року. Про це повідомляє УНН, з посиланням на інтерв’ю Андрія, яке він дав польському ютуб-каналу

Отож, 36-річного футболіста запитали про те, яке в нього здоров’я  нараз. Андрій же відразу почав говорити про те, чи завершить він в цьому році кар’єру.

На даний момент думаю, що це мій останній сезон. Подивимося, що буде, але на даний момент я думаю саме так

- сказав Ярмоленко.

Крім того, польські медійники запитали, як йому працюється з їхнім земляком, тренером. Андрій дещо здивував заявою.

Якщо чесно, це найгірший тренер у моєму житті. Звісно, ​​я жартую. Насправді з ним дуже легко працювати, бо він хороший професіонал. Ми багато говоримо з ним про футбол, про тактику. Для мене він хороша людина, добрий тренер. З хорошим професіоналом завжди легко працювати

- резюмував гравець.

До речі, в цьому сезоні Андрій Ярмоленко зіграв 20 матчів, в яких 4 рази відзначився забитими голами.

Збірна України з футзалу поступилась вірменам у першому турі ЧЄ-202622.01.26, 19:14 • 2626 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна