Андрій Ярмоленко розповів, коли повісить бутси на цвях, та ошелешив заявою про одного зі своїх тренерів
Київ • УНН
Андрій Ярмоленко заявив, що цей сезон, ймовірно, стане для нього останнім у кар'єрі. Футболіст також висловився про свого тренера, назвавши його найгіршим у житті, але потім додав, що це був жарт.
Легендарний півзахисник київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко розставив всі крапки над "і" та відверто зізнався, чи гратиме він за киян наступного року. Про це повідомляє УНН, з посиланням на інтерв’ю Андрія, яке він дав польському ютуб-каналу
Отож, 36-річного футболіста запитали про те, яке в нього здоров’я нараз. Андрій же відразу почав говорити про те, чи завершить він в цьому році кар’єру.
На даний момент думаю, що це мій останній сезон. Подивимося, що буде, але на даний момент я думаю саме так
Крім того, польські медійники запитали, як йому працюється з їхнім земляком, тренером. Андрій дещо здивував заявою.
Якщо чесно, це найгірший тренер у моєму житті. Звісно, я жартую. Насправді з ним дуже легко працювати, бо він хороший професіонал. Ми багато говоримо з ним про футбол, про тактику. Для мене він хороша людина, добрий тренер. З хорошим професіоналом завжди легко працювати
До речі, в цьому сезоні Андрій Ярмоленко зіграв 20 матчів, в яких 4 рази відзначився забитими голами.
Збірна України з футзалу поступилась вірменам у першому турі ЧЄ-202622.01.26, 19:14 • 2626 переглядiв