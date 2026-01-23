Андрій Ярмоленко розповів, коли повісить бутси на цвях, та ошелешив заявою про одного зі своїх тренерів

Легендарний півзахисник київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко розставив всі крапки над "і" та відверто зізнався, чи гратиме він за киян наступного року. Про це повідомляє УНН, з посиланням на інтерв’ю Андрія, яке він дав польському ютуб-каналу

Отож, 36-річного футболіста запитали про те, яке в нього здоров’я нараз. Андрій же відразу почав говорити про те, чи завершить він в цьому році кар’єру.

На даний момент думаю, що це мій останній сезон. Подивимося, що буде, але на даний момент я думаю саме так - сказав Ярмоленко.

Крім того, польські медійники запитали, як йому працюється з їхнім земляком, тренером. Андрій дещо здивував заявою.

Якщо чесно, це найгірший тренер у моєму житті. Звісно, ​​я жартую. Насправді з ним дуже легко працювати, бо він хороший професіонал. Ми багато говоримо з ним про футбол, про тактику. Для мене він хороша людина, добрий тренер. З хорошим професіоналом завжди легко працювати - резюмував гравець.

До речі, в цьому сезоні Андрій Ярмоленко зіграв 20 матчів, в яких 4 рази відзначився забитими голами.

