Андрей Ярмоленко рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь, и ошарашил заявлением об одном из своих тренеров

12:59 • 2422 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 9726 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 25571 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 14719 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 17376 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 25538 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 62102 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 32999 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31062 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 29261 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 33071 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 34701 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 80824 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 46686 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 33285 просмотра
публикации
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 25608 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 62118 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 60374 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 63302 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 73809 просмотра
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 10940 просмотра
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 11362 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 32183 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 47860 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 42816 просмотра
Андрей Ярмоленко рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь, и ошарашил заявлением об одном из своих тренеров

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Андрей Ярмоленко заявил, что этот сезон, вероятно, станет для него последним в карьере. Футболист также высказался о своем тренере, назвав его худшим в жизни, но потом добавил, что это была шутка.

Андрей Ярмоленко рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь, и ошарашил заявлением об одном из своих тренеров

Легендарный полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко расставил все точки над «і» и откровенно признался, будет ли он играть за киевлян в следующем году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Андрея, которое он дал польскому ютуб-каналу.

Итак, 36-летнего футболиста спросили о его текущем состоянии здоровья. Андрей же сразу начал говорить о том, завершит ли он карьеру в этом году.

На данный момент думаю, что это мой последний сезон. Посмотрим, что будет, но на данный момент я думаю именно так

— сказал Ярмоленко.

Кроме того, польские медийщики спросили, как ему работается с их земляком, тренером. Андрей несколько удивил заявлением.

Если честно, это худший тренер в моей жизни. Конечно, я шучу. На самом деле с ним очень легко работать, потому что он хороший профессионал. Мы много говорим с ним о футболе, о тактике. Для меня он хороший человек, добрый тренер. С хорошим профессионалом всегда легко работать

— резюмировал игрок.

Кстати, в этом сезоне Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей, в которых 4 раза отличился забитыми голами.

Сборная Украины по футзалу уступила армянам в первом туре ЧЕ-202622.01.26, 19:14 • 2626 просмотров

Станислав Кармазин

Спорт
Военное положение
Война в Украине
Украина