Андрей Ярмоленко рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь, и ошарашил заявлением об одном из своих тренеров

Легендарный полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко расставил все точки над «і» и откровенно признался, будет ли он играть за киевлян в следующем году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Андрея, которое он дал польскому ютуб-каналу.

Итак, 36-летнего футболиста спросили о его текущем состоянии здоровья. Андрей же сразу начал говорить о том, завершит ли он карьеру в этом году.

На данный момент думаю, что это мой последний сезон. Посмотрим, что будет, но на данный момент я думаю именно так — сказал Ярмоленко.

Кроме того, польские медийщики спросили, как ему работается с их земляком, тренером. Андрей несколько удивил заявлением.

Если честно, это худший тренер в моей жизни. Конечно, я шучу. На самом деле с ним очень легко работать, потому что он хороший профессионал. Мы много говорим с ним о футболе, о тактике. Для меня он хороший человек, добрый тренер. С хорошим профессионалом всегда легко работать — резюмировал игрок.

Кстати, в этом сезоне Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей, в которых 4 раза отличился забитыми голами.

Сборная Украины по футзалу уступила армянам в первом туре ЧЕ-2026