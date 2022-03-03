Аналітики попереджають, що Росії грозить дефолт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Західні аналітики стверджують, що економіка Росії в найближчий час рухне і країну чекає дефолт. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Business.
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Російський фондовий ринок залишається закритим . Рубль коштує менше копійки . А західний бізнес тікає. Попереджають аналітики, що наступним може бути дефолт Росії.
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"Санкції, запроваджені проти Росії, значно підвищили ймовірність дефолту російських державних облігацій у твердій валюті", – написали стратеги JPMorgan на ринках, що розвиваються, у записці для клієнтів у середу.
Росія може мати готівку для виплати боргу. Центральний банк Росії перераховує приголомшливі 643 мільярди доларів міжнародних резервів.
Однак в JPMorgan заявили, що санкції, запроваджені Сполученими Штатами проти російських державних установ, контрзаходи в Росії для обмеження іноземних платежів і порушення платіжних ланцюгів "представляють великі перешкоди для Росії для здійснення платежів за кордоном".
Наприклад, санкції проти російського центрального банку та виключення деяких банків із SWIFT, високобезпечної мережі банків, які використовувалися для спілкування, вплинуть на здатність Росії отримати доступ до іноземної валюти для погашення боргу, повідомляє Capital Economics.
Це включить в дыю російські запаси резервів, а також готівку від експортних доходів.
За оцінками Capital Economics, санкції постраждають приблизно на половину міжнародних резервів Росії, а більша частина решти знаходиться в золоті, яке, можливо, не так легко перетворити на готівку.
Нагадаємо
НБУ: платіжні картки банків Росії та Білорусі заборонені в Україні.