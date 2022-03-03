Аналитики предупреждают, что России грозит дефолт

Детали

Российский фондовый рынок остается закрытым, рубль стоит меньше копейки, а западный бизнес убегает - предупреждают аналитики, что следующим может быть дефолт России.

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"Санкции, введенные против России, значительно повысили вероятность дефолта российских государственных облигаций в твердой валюте", - написали стратеги JPMorgan на развивающихся рынках, в записке для клиентов в среду.

Россия может иметь наличные для выплаты долга. Центральный банк России перечисляет ошеломляющие 643 миллиарда долларов международных резервов.

Однако в JPMorgan заявили, что санкции, введенные Соединенными Штатами против российских государственных учреждений, контрмеры в России для ограничения иностранных платежей и нарушение платежных цепей "представляют большие препятствия для России для осуществления платежей за рубежом".

Например, санкции против российского центрального банка и исключение некоторых банков с SWIFT, високобезпечної сети банков, которые использовались для общения, повлияют на способность России получить доступ к иностранной валюте для погашения долга, сообщает Capital Economics.

Это включит в дыю русские запасы резервов, а также наличность от экспортных доходов.

По оценкам Capital Economics, санкции пострадают примерно на половину международных резервов России, а большая часть остального находится в золоте, которое, возможно, не так легко превратить в наличные.

Напомним

НБУ: платежные карты банков России и Беларуси запрещенные в Украине.