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НБУ: платіжні картки банків Росії та Білорусі заборонені в Україні

НБУ: платіжні картки банків Росії та Білорусі заборонені в Україні

Київ • УНН

 • 222400 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Платіжні картки, емітовані банками Російської Федерації та Республіки Білорусь, відтепер не працюють в Україні, передає УНН.

Деталі

Так, Національний банк України з 01 березня 2022 року заборонив:

  • зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь;
  • приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки).

"Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України", – підкреслив заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Нагадаємо

Національний банк також звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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