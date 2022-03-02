НБУ: платіжні картки банків Росії та Білорусі заборонені в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Платіжні картки, емітовані банками Російської Федерації та Республіки Білорусь, відтепер не працюють в Україні, передає УНН.
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Так, Національний банк України з 01 березня 2022 року заборонив:
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- зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь;
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- приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки).
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"Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України", – підкреслив заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.
Нагадаємо
Національний банк також звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Російської Федерації.