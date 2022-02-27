НБУ звернувся до Visa та Mastercard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих російськими банками
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Національний банк України звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Російської Федерації. Про це наголосив Голова Національного банку України Кирило Шевченко, пише УНН.
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"Команда Національного банку вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері. Вважаємо недопустимим, щоб через карти міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні", - наголосив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.
Додамо
Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом. На всій території України ввели воєнний стан.