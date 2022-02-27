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НБУ обратился к Visa и Mastercard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных российскими банками

Киев • УНН

 • 196465 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Национальный банк Украины обратился к международным платежным системам Visa и Mastercard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками-резидентами Российской Федерации. Об этом отметил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, пишет УНН.

Цитата

"Команда Национального банка принимает все возможные меры, чтобы обеспечить финансовый тыл украинцев и максимально противодействовать агрессии России в финансовой сфере. Считаем недопустимым, чтобы через карты международных платежных систем Visa и Masterсard осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии против нашего государства. Надеюсь, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира в Украине", - подчеркнул председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Добавим

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге.

Напомним

24 февраля в 5:00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины ввели военное положение.

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