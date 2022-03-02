НБУ: платежные карты банков России и Беларуси запрещены в Украине

Детали

Так, Национальный банк Украины с 01 марта 2022 года запретил:



зачисление средств на счета клиентов - физических лиц по переводам, инициированными с использованием платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь;



прием в Украине платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь (включая переводы, осуществления расчетов и выдачу наличных).



"Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, Также враг больше не сможет присылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины", - подчеркнул заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Напомним

Национальный банк также обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками-резидентами Российской Федерации.