Amnesty International: кожні 30 хвилин пандемія забирає життя одного медика

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“Кожні 30 хвилин у світі помирає один/на з медпрацівників/ць. Медперсонал по всьому світу ризикує своїми життями, намагаючись захистити людей від COVID-19, але занадто багато з них лишилися без захисту й заплатили за це найвищу ціну”, — зазначив голова відділу економічної та соціальної справедливості Amnesty International Стів Кокберн.

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У зв’язку з цим організації Amnesty International, Public Services International (PSI) і UNI Global Union закликали до термінових дій щодо прискорення вакцинації мільйонів медичних працівників і працівниць по всьому світу, які перебувають на передовій боротьби з COVID-19.

“Уряди повинні забезпечити захист усіх медичних працівників/ць від COVID-19 по всьому світі. Вони ризикують своїми життями з самого початку пандемії, тож прийшов час віддати пріоритет рятівним вакцинам. Необхідно вжити термінових заходів, щоб ліквідувати величезну глобальну нерівність у доступі до вакцин, аби медичні працівники/ці громадського сектору в Перу були захищені так само, як і лікарі/ки у Великій Британії”, - додав Кокберн.

Як зазначається, три організації проаналізували наявні дані з більше ніж 80-ти країн, опубліковані урядами, профспілками, засобами масової інформації та організаціями громадянського суспільства. "Одначе ці цифри, імовірно, значно занижені, враховуючи, що багато урядів не збирали офіційних даних або робили це частково", - вказують правозахисники.

Amnesty International, Public Services International (PSI) і UNI Global Union також закликали вжити термінових заходів для подолання нерівності в контексті процесу вакцинації від COVID-19.

Ситуація з вакцинацією від COVID-19 в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca. На ранок 5 березня від коронавірусу вакцинувалися близько 12,5 тис. людей в Україні, медиків вакцинують у першу чергу.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

Ситуація з вакцинами від COVID-19 в Україні

Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують у МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші — а це трохи менше мільярда гривень — у разі непідтвердження її достатньої ефективності.

Угода України з Sinovac проводиться через компанію-посередника в Україні “Лекхім”, яку вибрав сам виробник. Раніше агентство Reuters з посиланням на лист імпортера повідомило, що “Лекхім” просив українську владу про дозвіл відкласти перші поставки вакцин до квітня, посилаючись на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. 22 лютого у МОЗ також вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.

Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.

На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Наразі на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували вже Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.