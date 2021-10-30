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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 50024 перегляди

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Американський ракетний есмінець увійшов до Чорного моря: з'явилися фото

Київ • УНН

 • 63594 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ракетний есмінець USS Porter перейшов до акваторії Чорного моря. Це у Twitter раніше анонсував шостий флот ВМС США, а фото самого переходу оприлюднив відомий турецкий шипспотер Йорук Ісік, який публікує інформацію про рух військових кораблів через протоку Босфор, пише УНН.

Американський ракетний есмінець увійшов до Чорного моря: з'явилися фото

Цитата:

"Передовий ракетний есмінець USS Porter (DDG 78), який базується на базі Рота ВМС США в Європі, пройшов через Босфор і увійшов у Чорне море для роботи з союзниками та партнерами по НАТО для підвищення ефективності та взаємодії", - повідомив Йорук Ісік, показавши фото.

Нагадаємо

Востаннє американський есмінець входив до акваторії Чорного моря наприкінці червня. Тоді USS Ross взяв участь у спільних військових навчаннях НАТО та України. Загалом у навчаннях взяли участь 32 судна.

Українські Національні Новини

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