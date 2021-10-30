Американський ракетний есмінець увійшов до Чорного моря: з'явилися фото

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"Передовий ракетний есмінець USS Porter (DDG 78), який базується на базі Рота ВМС США в Європі, пройшов через Босфор і увійшов у Чорне море для роботи з союзниками та партнерами по НАТО для підвищення ефективності та взаємодії", - повідомив Йорук Ісік, показавши фото.

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Востаннє американський есмінець входив до акваторії Чорного моря наприкінці червня. Тоді USS Ross взяв участь у спільних військових навчаннях НАТО та України. Загалом у навчаннях взяли участь 32 судна.