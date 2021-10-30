Американский ракетный эсминец вошел в Черное море: появились фото
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Ракетный эсминец USS Porter перешел в акваторию Черного моря. Это в Twitter ранее анонсировал шестой флот ВМС США, а фото самого перехода обнародовал известный турецкий шипспотер Йорук Исик, публикующий информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор, пишет УНН.
Цитата:
"Передовый ракетный эсминец USS Porter (DDG 78), базирующийся на базе Рота ВМС США в Европе, прошел через Босфор и вошел в Черное море для работы с союзниками и партнерами по НАТО для повышения эффективности и взаимодействия", - сообщил Йорук Исик, показав фото.
Напомним
В последний раз американский эсминец входил в акваторию Черного моря в конце июня. Тогда USS Ross принял участие в совместных военных учениях НАТО и Украины. Всего в учениях приняли участие 32 судна.