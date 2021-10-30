Американский ракетный эсминец вошел в Черное море: появились фото

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"Передовый ракетный эсминец USS Porter (DDG 78), базирующийся на базе Рота ВМС США в Европе, прошел через Босфор и вошел в Черное море для работы с союзниками и партнерами по НАТО для повышения эффективности и взаимодействия", - сообщил Йорук Исик, показав фото.

Напомним

В последний раз американский эсминец входил в акваторию Черного моря в конце июня. Тогда USS Ross принял участие в совместных военных учениях НАТО и Украины. Всего в учениях приняли участие 32 судна.