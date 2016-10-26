Американський політолог розповів, за яких умов РФ може піти на військове зіткнення з США

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Професор російських та східноєвропейських досліджень у University of Pennsylvania Мітчелл Оренстін вважає, що Росія може піти на військові провокації проти США з метою викликати паніку в Америці і, як наслідок, вплинути на результати виборів у країні, передає УНН з посиланням на Голос Америки.