Американський політолог розповів, за яких умов РФ може піти на військове зіткнення з США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Професор російських та східноєвропейських досліджень у University of Pennsylvania Мітчелл Оренстін вважає, що Росія може піти на військові провокації проти США з метою викликати паніку в Америці і, як наслідок, вплинути на результати виборів у країні, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Професор М.Оренстін зазначає, що Москва прагне вплинути на вибори в Америці і піти на військові провокації, так як може стояти за публікацією компрометуючих матеріалів щодо Хілларі Клінтон та Демократичної партії.
“Обурення Москви з приводу провалу спецоперації з WikiLeaks може бути причиною її словесних нападок на США через події у Сирії. За кілька днів після публікації першої низки документів сайтом, Росія видала серію жорстких погроз на адресу США після того, як Вашингтон вийшов із мирних переговорів щодо Сирії”, — наголосив дослідник.
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“10-го жовтня, наприклад, головний російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що „недостойна поведінка“ США щодо Росії може мати „ядерні“ наслідки”... Володимир Жириновський... порадив американцям голосувати за Дональда Трампа перед загрозою ядерної війни. Водночас Росія розмістила ракетні системи, здатні нести ядерну зброю у Калінінграді,.. давши зрозуміти, що її слова супроводжуються загрозою військових дій", — зазначив М.Оренстін.
На його думку, таким чином Кремль міг спробувати страхом підштовхнути американців підтримувати Д.Трампа, прихильника більш дружніх відносин із Росією.
Відповідати на провокації Росії варто тільки після виборів у США — попередив дослідник — будь-яка реакція до завершення волевиявлення американців може вплинути на його результат.