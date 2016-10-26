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15 марта, 19:03 • 115542 просмотра

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15 марта, 13:44 • 167550 просмотра

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Американский политолог рассказал, при каких условиях РФ может пойти на военное столкновение с США

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Профессор российских и восточноевропейских исследований в University of Pennsylvania Митчелл Оренстин считает, что Россия может пойти на военные провокации против США с целью вызвать панику в Америке и, как следствие, повлиять на результаты выборов в стране, передает УНН со ссылкой на Голос Америки .

Профессор М.Оренстин отмечает, что Москва стремится повлиять на выборы в Америке и пойти на военные провокации, так как может стоять за публикацией компрометирующих материалов о Хиллари Клинтон и Демократической партии.

"Возмущение Москвы по поводу провала спецоперации по WikiLeaks может быть причиной ее словесных нападок на США из-за событий в Сирии. Через несколько дней после публикации первого ряда документов сайтом, Россия выдала серию жестких угроз в адрес США после того, как Вашингтон вышел из мирных переговоров по Сирии ", - подчеркнул исследователь.

"10-го октября, например, главный российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что" недостойное поведение "США в отношении России может иметь" ядерные "последствия" ... Владимир Жириновский ... посоветовал американцам голосовать за Дональда Трампа перед угрозой ядерной войны. В то же время Россия разместила ракетные системы, способные нести ядерное оружие в Калининграде .. дав понять, что ее слова сопровождаются угрозой военных действий ", - отметил М.Оренстин.

По его мнению, таким образом Кремль мог попробовать страхом подтолкнуть американцев поддерживать Д.Трамп, сторонника более дружественных отношений с Россией.

Отвечать на провокации России стоит только после выборов в США - предупредил исследователь - любая реакция до завершения волеизъявления американцев может повлиять на его результат.

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