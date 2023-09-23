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Американська тактична балістична ракета ATACMS: характеристики та застосування

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. ATACMS — це ракети малої дальності, які можуть вражати цілі на відстані до 300 км. Ракети можуть використовуватися для ураження російських командних пунктів, аеродромів і об'єктів ППО. Отримання ATACMS значно посилить бойові можливості України, повідомили у Military Media Center, передає УНН.

Пускові установки

ATACMS можна запускати з двох типів пускових установок:

  • M270 MLRS - гусенична система залпового вогню, яка може нести дві ракети ATACMS.
  • M142 HIMARS - колісна система залпового вогню, яка може нести одну ракету ATACMS.

Характеристики

  • Стартова маса - від 1600 до 2300 кг.
  • Швидкість - до 3 Маха, або близько 3700 км/год.
  • Дальність - від 140 до 300 км.

Траєкторія польоту

ATACMS здійснює політ по напівбалістичній траєкторії. Це означає, що вона спочатку рухається по жорсткій траєкторії, а потім переходить у керований режим. Крім того, ракета прискорюється в кінцевій фазі польоту, що допомагає зокрема при ураженні укріплених цілей, в тому числі підземних бункерів.

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Управління

ATACMS керується за допомогою аеродинамічних крил. Бортова система управління постійно визначає передбачувану точку падіння і подає відповідні команди для корекції націлювання.

Точність

Завдяки вдосконаленим системам навігації похибка відхилення від цілі складає лише 10 м.

Бойова частина

ATACMS може оснащуватися двома типами бойової частини:

  • Осколково-фугасна - призначена для ураження широкого спектру цілей, включаючи живу силу, техніку та укріплення.
  • Касетна - містить сотні дрібних бойових елементів, які розсіюються по великій площі.

Цитата

“Отримання у розпорядження цих засобів ураження, значно посилить бойові спроможності наших ракетних підрозділів. Вони стануть справжньою проблемою для ППО противника, а потужний парк РСЗВ-носіїв дозволить застосовувати їх на усій протяжності фронту. Пріоритетними цілями стануть російські центри матеріально-технічного забезпечення і зв'язку, місця запуску ракет і безпілотних літальних апаратів на ТОТ”, - зазначили у Military Media Center.

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