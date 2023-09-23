Американська тактична балістична ракета ATACMS: характеристики та застосування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. ATACMS — це ракети малої дальності, які можуть вражати цілі на відстані до 300 км. Ракети можуть використовуватися для ураження російських командних пунктів, аеродромів і об'єктів ППО. Отримання ATACMS значно посилить бойові можливості України, повідомили у Military Media Center, передає УНН.
Пускові установки
ATACMS можна запускати з двох типів пускових установок:
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- M270 MLRS - гусенична система залпового вогню, яка може нести дві ракети ATACMS.
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- M142 HIMARS - колісна система залпового вогню, яка може нести одну ракету ATACMS.
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Характеристики
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- Стартова маса - від 1600 до 2300 кг.
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- Швидкість - до 3 Маха, або близько 3700 км/год.
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- Дальність - від 140 до 300 км.
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Траєкторія польоту
ATACMS здійснює політ по напівбалістичній траєкторії. Це означає, що вона спочатку рухається по жорсткій траєкторії, а потім переходить у керований режим. Крім того, ракета прискорюється в кінцевій фазі польоту, що допомагає зокрема при ураженні укріплених цілей, в тому числі підземних бункерів.
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Управління
ATACMS керується за допомогою аеродинамічних крил. Бортова система управління постійно визначає передбачувану точку падіння і подає відповідні команди для корекції націлювання.
Точність
Завдяки вдосконаленим системам навігації похибка відхилення від цілі складає лише 10 м.
Бойова частина
ATACMS може оснащуватися двома типами бойової частини:
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- Осколково-фугасна - призначена для ураження широкого спектру цілей, включаючи живу силу, техніку та укріплення.
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- Касетна - містить сотні дрібних бойових елементів, які розсіюються по великій площі.
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Цитата
“Отримання у розпорядження цих засобів ураження, значно посилить бойові спроможності наших ракетних підрозділів. Вони стануть справжньою проблемою для ППО противника, а потужний парк РСЗВ-носіїв дозволить застосовувати їх на усій протяжності фронту. Пріоритетними цілями стануть російські центри матеріально-технічного забезпечення і зв'язку, місця запуску ракет і безпілотних літальних апаратів на ТОТ”, - зазначили у Military Media Center.
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