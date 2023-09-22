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Британська бронемашина Husky TSV - технічні характеристики та відгуки українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Husky TSV - британська високомобільна тактична машина підтримки на базі моделі International MXT від компанії Navistar Defense. Призначена для захисту особового складу від легкого стрілецького озброєння і мін під час виконання завдань з патрулювання території. Бронемашини передані ЗСУ наприкінці весни 2022 року урядом Великої Британії в рамках допомоги для відсічі російської агресії, пише УНН з посиланням на Military Media Center.

Захист

Husky TSV є середньоброньованим автомобілем, захист для якого розроблений ізраїльською компанією Plasan Sasa та має два знімні комплекти. В концепції бронювання автомобіля використані ті ж самі підходи, як в International MaxxPro, але у полегшеній і більш мобільній конфігурації.

Зброя

На даху машини на захищеній відкритій турелі встановлюється універсальний кулемет калібром до 12,7 мм, який може управлятися системою дистанційного керування. Також вона має порти у дверях та скла вікон для стрільби зі штатного озброєння.

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Мобільність

Husky має дизельний двигун MaxxForce D6.0L V8 потужністю 340 к.с., що дозволяє машині рухатися максимальною швидкістю 113 км/год. Бронеавтомобіль також оснащений колесами Hutchinson із системою фіксації борту та центральною системою підкачування шин Dana.

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Husky одразу припали до душі українським десантникам. Вони цінують їх досконалість конструкції та зручність у бою, надійність і універсальність.

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