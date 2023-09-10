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"Краща в світі" - в Міноборони пояснили, що таке бойова машина піхоти БМП CV-90

"Краща в світі" - в Міноборони пояснили, що таке бойова машина піхоти БМП CV-90

Київ • УНН

 • 1217075 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Відеоролик про технічні можливості БМП CV-90, про виробництво якої домовились Україна та Швеція, опублікувала у себе в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

Деталі

 Бойову машини піхоти CV-90 називають найкращою БМП у світі. Спроектована та вироблена у Швеції, вона увібрала в себе усе, що повинна мати сучасна бойова машина, а її головна перевага – турбота про екіпаж (три людини) і десант (до восьми людей), адже такого захисту як CV-90 немає в жодній іншій БМП, йдеться в повідомленні заступника міністра оборони.

Безпеку людей всередині CV-90 забезпечує міцна посилена багатошарова броня зі сталевих катаних листів. Зверху – додаткові композитні матеріали, а як третій шар можна встановити навісні бронемодулі. Таке поєднання захищає екіпаж і десант не тільки від куль та осколків, а й від підриву на мінах, артилерійського вогню і навіть від атак дронів.

До ЗСУ CV-90 надійшли влітку 2023 року і вже виконують бойові задачі на фронті. Вперше були помічені на Лиманському напрямку, де ворог ось уже кілька місяців намагається прорвати нашу оборону. В одному з боїв шведська БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу і в цей момент у неї влучив російський дрон-камікадзе «Ланцет». Та ані екіпаж, ані десант всередині не постраждали – пересіли на іншу машину і продовжили виконувати бойові задачі. Якби ж замість CV-90 була радянська БМП-1, або БМП-2 не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах, фактично, відсутня.

Шведська машина має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-мм гармата, яка може вести вогонь на відстані до 3 кілометрів, а максимальна дальність пострілу складає понад 12 кілометрів.

CV-90 використовує революційне шасі з технологіями Формули-1, коли підвіска сама адаптується до покриття. Це забезпечує надзвичайно високу прохідність, а гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху. Українські захисники кажуть, що за 200 метрів шведську БМП навіть не чутно.

Вже невдовзі таких машин ЗСУ отримають куди більше, адже Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво CV-90. І найближча мета – 1000 шведських БМП для українського війська!

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