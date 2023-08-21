Поєднали Баггі та гранатомет Mk 19: яку вбивчу машину придумали українські морпіхи

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“Один Mk 19 може втримати роту”, — наголошують українські військові.

Морпіхи розповіли, що завдяки такому технічному рішенню, вони мають суттєві переваги на полі бою. Зокрема, працюючи на Багі обладнаному американським гранатометом, бійцям вдалося вполювати командира штурмової групи окупантів. І змусити ворога відступити.

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Нагадаємо

Напередодні Сили спеціальних операцій ЗС України показали, як знищили самохідний міномет 2С4 “Тюльпан” та самохідну гармату 2С7 “Піон” на Бахмутському напрямку.