Объединили Багги и гранатомет Mk 19: какую убийственную машину придумали украинские морпехи

Детали

“Один Mk 19 может удержать роту”, — отмечают украинские военные.

Морпехи рассказали, что благодаря такому техническому решению, они имеют существенные преимущества на поле боя. В частности, работая на Баги оборудованном американским гранатометом, бойцам удалось уничтожить командира штурмовой группы оккупантов. И заставить врага отступить.

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Напомним

Накануне Силы специальных операций ВС Украины показали, как уничтожили самоходный миномет 2С4 “Тюльпан” и самоходную пушку 2С7 “Пион” на Бахмутском направлении.