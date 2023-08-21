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Объединили Багги и гранатомет Mk 19: какую убийственную машину придумали украинские морпехи

Киев • УНН

 • 2928131 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Мотовездеход Багги и американский автоматический станковый гранатомет Mk 19 объединили бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. В результате получили убийственную машину, которой нет равных. Как она работает украинские защитники показали на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

“Один Mk 19 может удержать роту”, — отмечают украинские военные.

Морпехи рассказали, что благодаря такому техническому решению, они имеют существенные преимущества на поле боя. В частности, работая на Баги оборудованном американским гранатометом, бойцам удалось уничтожить командира штурмовой группы оккупантов. И заставить врага отступить.

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Напомним

Накануне Силы специальных операций ВС Украины показали, как уничтожили самоходный миномет 2С4 “Тюльпан” и самоходную пушку 2С7 “Пион” на Бахмутском направлении.

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