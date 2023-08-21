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ССО на Бахмутському напрямку показали, як нищать важку артилерію ворога

ССО на Бахмутському напрямку показали, як нищать важку артилерію ворога

Київ • УНН

 • 887617 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сили спеціальних операцій ЗС України показали, як знищили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та самохідну гармату 2С7 "Піон" на Бахмутському напрямку. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку ССО в Telegram.

Цитата

"Важку артилерію окупантів вполювали воїни 3-го полку ССО України на Бахмутському напрямку. Там під час розвідки місцевості наші оператори виявили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру та самохідну гармату 2С7 "Піон" калібром 203 мм", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що техніка працювала по позиціях Збройних Сил України. Оператори групи спецпризначення ССО України передали координати виявлених цілей артилерії Сил оборони і корегували її вогонь. За даними розвідки, внаслідок артудару ворожу техніку було знищено, а ворог зазнав втрат вбитими та пораненими.

Нагадаємо

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України показало відео роботи українських спецпризначенців. Йдеться про снайперів, які працюють на Донецькому напрямку фронту.

Українські Національні Новини

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