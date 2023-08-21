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ССО на Бахмутском направлении показали, как уничтожают тяжелую артиллерию врага

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Силы специальных операций ВС Украины показали, как уничтожили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и самоходную пушку 2С7 "Пион" на Бахмутском направлении. Об этом пишет УНН, ссылаясь на страницу ССО в Telegram.

Цитата

"Тяжелую артиллерию оккупантов поймали воины 3-го полка ССО Украины на Бахмутском направлении. Там во время разведки местности наши операторы обнаружили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра и самоходную пушку 2С7 "Пион" калибром 203 мм", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что техника работала по позициям Вооруженных Сил Украины. Операторы группы спецназначения ССО Украины передали координаты обнаруженных целей артиллерии Сил обороны и корректировали ее огонь. По данным разведки, в результате артудара вражеская техника была уничтожена, а враг понес потери убитыми и ранеными.

Напомним

Командование Сил специальных операций ВС Украины показало видео работы украинских спецназовцев. Речь идет о снайперах, которые работают на Донецком направлении фронта.

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