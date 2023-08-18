Сили спецоперацій показали роботу снайперів на Донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України показало відео роботи українських спецпризначенців. Йдеться про снайперів, які працюють на Донецькому напрямку фронту. Ролик опублікували в телеграмі військового підрозділу, передає УНН.
Деталі
На відео показана робота українських військових вночі.
«Кожен постріл - точно в ціль!», — підписали відео у Командуванні ССО.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 256 510 осіб, 4332 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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