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29 березня, 17:57 • 273582 перегляди

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29 березня, 17:57 • 366424 перегляди

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28 березня, 18:00 • 221124 перегляди

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28 березня, 16:27 • 164977 перегляди

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Сили спецоперацій показали роботу снайперів на Донецькому напрямку

Сили спецоперацій показали роботу снайперів на Донецькому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України показало відео роботи українських спецпризначенців. Йдеться про снайперів, які працюють на Донецькому напрямку фронту. Ролик опублікували в телеграмі військового підрозділу, передає УНН.

Деталі

На відео показана робота українських військових вночі.

«Кожен постріл - точно в ціль!», — підписали відео у Командуванні ССО.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 256 510 осіб, 4332 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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