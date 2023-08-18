Сили спецоперацій показали роботу снайперів на Донецькому напрямку

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На відео показана робота українських військових вночі.

«Кожен постріл - точно в ціль!», — підписали відео у Командуванні ССО.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 256 510 осіб, 4332 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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