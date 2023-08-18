Ще плюс 460: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 256 510 осіб, 4332 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:
-
- особового складу близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 4332 (+3) од,
-
- бойових броньованих машин ‒ 8410 (+12) од,
-
- артилерійських систем – 5193 (+24) од,
-
- РСЗВ – 714 (+0) од,
-
- засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
-
- літаків – 315 (+0) од,
-
- гелікоптерів – 316 (+2) од,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4276 (+4),
-
- крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
-
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7658 (+17) од,
-
- спеціальна техніка ‒ 783 (+10).
-
Нагадаємо, українська авіація за даними Генштабу за минулу добу завдала 9 ударів по ворогу.