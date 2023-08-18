Еще плюс 460: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 256 510 человек, 4332 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:
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- личного состава около 256 510 (+460) человек ликвидировано,
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- танков - 4332 (+3) ед,
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- боевых бронированных машин - 8410 (+12) ед,
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- артиллерийских систем – 5193 (+24) ед,
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- РСЗО – 714 (+0) ед,
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- средства ПВО - 486 (+0) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+2) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4),
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- крылатые ракеты - 1406 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 7658 (+17) ед,
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- специальная техника - 783 (+10).
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Напомним, украинская авиация по данным Генштаба за минувшие сутки нанесла 9 ударов по врагу.