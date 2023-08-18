Авіація Сил оборони минулої доби завдала 9 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Авіація Сил оборони України упродовж минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 — по зенітно-ракетним комплексам. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що нашими захисниками знищено 2 ворожі ударні гелікоптери Ка-52 та 4 розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника.
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