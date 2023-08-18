Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 — по зенитно-ракетным комплексам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что нашими защитниками уничтожено 2 вражеских ударных вертолета Ка-52 и 4 разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника.
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