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19:26 • 40158 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101520 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105708 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106070 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100800 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92057 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109637 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131181 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170185 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201376 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы спецопераций показали работу снайперов на Донецком направлении

Силы спецопераций показали работу снайперов на Донецком направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Командование Сил специальных операций ВС Украины показало видео работы украинских спецназовцев. Речь идет о снайперах, которые работают на Донецком направлении фронта. Ролик опубликовали в телеграмме военного подразделения, передает УНН.

Детали

На видео показана работа украинских военных ночью.

«Каждый выстрел - точно в цель!», — подписали видео в Командовании ССО.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 256 510 человек, 4332 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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