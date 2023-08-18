Силы спецопераций показали работу снайперов на Донецком направлении

Детали

На видео показана работа украинских военных ночью.

«Каждый выстрел - точно в цель!», — подписали видео в Командовании ССО.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 256 510 человек, 4332 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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