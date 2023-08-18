Силы спецопераций показали работу снайперов на Донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Командование Сил специальных операций ВС Украины показало видео работы украинских спецназовцев. Речь идет о снайперах, которые работают на Донецком направлении фронта. Ролик опубликовали в телеграмме военного подразделения, передает УНН.
Детали
На видео показана работа украинских военных ночью.
«Каждый выстрел - точно в цель!», — подписали видео в Командовании ССО.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 256 510 человек, 4332 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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