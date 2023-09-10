"Лучшая в мире" - в Минобороны объяснили, что такое боевая машина пехоты БМП CV-90

Детали

Боевую машины пехоты CV-90 называют лучшей БМП в мире. Спроектированная и произведенная в Швеции, она вобрала в себя все, что должна иметь современная боевая машина, а ее главное преимущество – забота об экипаже (три человека) и десанте (до восьми человек), ведь такой защиты как CV-90 нет ни в одной другой БМП, говорится в сообщении замминистра обороны, говорится в сообщении заместителя министра обороны.

Безопасность людей внутри CV-90 обеспечивает прочная усиленная многослойная броня из стальных катаных листов. Сверху – дополнительные композитные материалы, а в качестве третьего слоя можно установить навесные бронемодули. Такое сочетание защищает экипаж и десант не только от пуль и осколков, но и от подрыва на минах, артиллерийского огня и даже от атак дронов.

В ВСУ CV-90 поступили летом 2023 года и уже выполняют боевые задачи на фронте. Впервые были замечены на Лиманском направлении, где враг вот уже несколько месяцев пытается прорвать нашу оборону. В одном из боев шведская БМП прикрывала пехотные подразделения от танкового обстрела и в этот момент в нее попал российский дрон-камикадзе «Ланцет». Но ни экипаж, ни десант внутри не пострадали – пересели на другую машину и продолжили выполнять боевые задачи. Если бы вместо CV-90 была советская БМП-1, или БМП-2 не выжил бы никто, ведь броня на этих машинах, фактически, отсутствует.

Шведская машина имеет эффективные противотанковые средства и мощную автоматическую 40-мм пушку, которая может вести огонь на расстоянии до 3 километров, а максимальная дальность выстрела составляет более 12 километров.

CV-90 использует революционное шасси с технологиями Формулы-1, когда подвеска сама адаптируется к покрытию. Это обеспечивает чрезвычайно высокую проходимость, а резиновые вставки в гусеницах существенно уменьшают уровень шума во время движения. Украинские защитники говорят, что за 200 метров шведскую БМП даже не слышно.

Уже вскоре таких машин ВСУ получат куда больше, ведь Украина и Швеция договорились о совместном производстве CV-90. И ближайшая цель – 1000 шведских БМП для украинского войска!

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