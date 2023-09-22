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Британская бронемашина Husky TSV - технические характеристики и отзывы украинских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Husky TSV - британская высокомобильная тактическая машина поддержки на базе модели International MXT от компании Navistar Defense. Предназначена для защиты личного состава от легкого стрелкового вооружения и мин во время выполнения задач по патрулированию территории. Бронемашины переданы ВСУ в конце весны 2022 года правительством Великобритании в рамках помощи для отпора российской агрессии, пишет УНН с ссылкой на Military Media Center.

Защита

Husky TSV является среднебронированным автомобилем, защита для которого разработана израильской компанией Plasan Sasa и имеет два съемных комплекта. В концепции бронирования автомобиля использованы те же самые подходы, как в International MaxxPro, но в облегченной и более мобильной конфигурации.

Оружие

На крыше машины на защищенной открытой турели устанавливается универсальный пулемет калибром до 12,7 мм, который может управляться системой дистанционного управления. Также она имеет порты в дверях и стекла окон для стрельбы из штатного вооружения.

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Мобильность

Husky имеет дизельный двигатель MaxxForce D6.0L V8 мощностью 340 л.с., что позволяет машине двигаться с максимальной скоростью 113 км/ч. Бронеавтомобиль также оснащен колесами Hutchinson с системой фиксации борта и центральной системой подкачки шин Dana.

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Husky сразу пришлись по душе украинским десантникам. Они ценят их совершенство конструкции и удобство в бою, надежность и универсальность.

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