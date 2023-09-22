Британская бронемашина Husky TSV - технические характеристики и отзывы украинских военных

Защита

Husky TSV является среднебронированным автомобилем, защита для которого разработана израильской компанией Plasan Sasa и имеет два съемных комплекта. В концепции бронирования автомобиля использованы те же самые подходы, как в International MaxxPro, но в облегченной и более мобильной конфигурации.

Оружие

На крыше машины на защищенной открытой турели устанавливается универсальный пулемет калибром до 12,7 мм, который может управляться системой дистанционного управления. Также она имеет порты в дверях и стекла окон для стрельбы из штатного вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соединили Багги и гранатомет Mk 19: какую убийственную машину придумали украинские морпехи

Мобильность

Husky имеет дизельный двигатель MaxxForce D6.0L V8 мощностью 340 л.с., что позволяет машине двигаться с максимальной скоростью 113 км/ч. Бронеавтомобиль также оснащен колесами Hutchinson с системой фиксации борта и центральной системой подкачки шин Dana.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бронеавтомобиль Bushmaster PMV: технические характеристики и отзывы военных

Husky сразу пришлись по душе украинским десантникам. Они ценят их совершенство конструкции и удобство в бою, надежность и универсальность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лучшая в мире" - в Минобороны объяснили, что такое боевая машина пехоты БМП CV-90