Американская тактическая баллистическая ракета ATACMS: характеристики и применение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. ATACMS — это ракеты малой дальности, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Ракеты могут использоваться для поражения российских командных пунктов, аэродромов и объектов ПВО. Получение ATACMS значительно усилит боевые возможности Украины, сообщили в Military Media Center, передает УНН.
Пусковые установки
ATACMS можно запускать с двух типов пусковых установок:
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- M270 MLRS - гусеничная система залпового огня, которая может нести две ракеты ATACMS.
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- M142 HIMARS - колесная система залпового огня, которая может нести одну ракету ATACMS.
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Характеристики
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- Стартовая масса - от 1600 до 2300 кг.
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- Скорость - до 3 Маха, или около 3700 км/ч.
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- Дальность - от 140 до 300 км.
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Траектория полета
ATACMS совершает полет по полубаллистической траектории. Это означает, что она сначала движется по жесткой траектории, а затем переходит в управляемый режим. Кроме того, ракета ускоряется в конечной фазе полета, что помогает в частности при поражении укрепленных целей, в том числе подземных бункеров.
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Управление
ATACMS управляется с помощью аэродинамических крыльев. Бортовая система управления постоянно определяет предполагаемую точку падения и подает соответствующие команды для коррекции нацеливания.
Точность
Благодаря усовершенствованным системам навигации погрешность отклонения от цели составляет всего 10 м.
Боевая часть
ATACMS может оснащаться двумя типами боевой части:
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- Осколочно-фугасная - предназначена для поражения широкого спектра целей, включая живую силу, технику и укрепления.
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- Кассетная - содержит сотни мелких боевых элементов, которые рассеиваются по большой площади.
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“Получение в распоряжение этих средств поражения, значительно усилит боевые возможности наших ракетных подразделений. Они станут настоящей проблемой для ПВО противника, а мощный парк РСЗО-носителей позволит применять их на всей протяженности фронта. Приоритетными целями станут российские центры материально-технического обеспечения и связи, места запуска ракет и беспилотных летательных аппаратов на ВОТ”, - отметили в Military Media Center.
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