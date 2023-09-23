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Американская тактическая баллистическая ракета ATACMS: характеристики и применение

Американская тактическая баллистическая ракета ATACMS: характеристики и применение

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. ATACMS — это ракеты малой дальности, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Ракеты могут использоваться для поражения российских командных пунктов, аэродромов и объектов ПВО. Получение ATACMS значительно усилит боевые возможности Украины, сообщили в Military Media Center, передает УНН.

Пусковые установки

ATACMS можно запускать с двух типов пусковых установок:

  • M270 MLRS - гусеничная система залпового огня, которая может нести две ракеты ATACMS.
  • M142 HIMARS - колесная система залпового огня, которая может нести одну ракету ATACMS.

Характеристики

  • Стартовая масса - от 1600 до 2300 кг.
  • Скорость - до 3 Маха, или около 3700 км/ч.
  • Дальность - от 140 до 300 км.

Траектория полета

ATACMS совершает полет по полубаллистической траектории. Это означает, что она сначала движется по жесткой траектории, а затем переходит в управляемый режим. Кроме того, ракета ускоряется в конечной фазе полета, что помогает в частности при поражении укрепленных целей, в том числе подземных бункеров.

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Управление

ATACMS управляется с помощью аэродинамических крыльев. Бортовая система управления постоянно определяет предполагаемую точку падения и подает соответствующие команды для коррекции нацеливания.

Точность

Благодаря усовершенствованным системам навигации погрешность отклонения от цели составляет всего 10 м.

Боевая часть

ATACMS может оснащаться двумя типами боевой части:

  • Осколочно-фугасная - предназначена для поражения широкого спектра целей, включая живую силу, технику и укрепления.
  • Кассетная - содержит сотни мелких боевых элементов, которые рассеиваются по большой площади.

Цитата

“Получение в распоряжение этих средств поражения, значительно усилит боевые возможности наших ракетных подразделений. Они станут настоящей проблемой для ПВО противника, а мощный парк РСЗО-носителей позволит применять их на всей протяженности фронта. Приоритетными целями станут российские центры материально-технического обеспечения и связи, места запуска ракет и беспилотных летательных аппаратов на ВОТ”, - отметили в Military Media Center.

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